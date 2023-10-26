Четверг, 26 Октября 2023 18:07

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, представлять республику на мероприятиях будет вице-премьер страны Мгер Григорян. Об этом сообщаеи РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского кабмина.

"Армения государство-член СНГ и ЕАЭС. На заседаниях евразийского межправсовета и совета глав правительств СНГ ее будет представлять вице-премьер Мгер Григорян", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Пашинян 26 октября отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию, где примет участие в международной конференции "Шелковый путь - Тбилиси".

Добавим также, что Армения в последний период на высоком и высшем уровне не участвует в работах таких организаций как ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Так, премьер Армении и глава МИД в начале октября не приняли участие в работах уставных органов СНГ в Бишкеке. 29 сентября министр обороны Армении Сурен Папикян не поехал в Тулу для участия в заседании Совета министров обороны СНГ. Армения не участвовал в учениях ОДКБ и т.д.