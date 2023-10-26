Четверг, 26 Октября 2023 18:02

АрмИнфо.В ходе Международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что горячие конфликты зачастую становятся инструментом геополитической конфронтации.

"Специалисты не первый год констатируют рост военно-политической напряженности в Евразии. В такой обстановке стратегической нестабильности многочисленные спящие конфликты переходят в горячую фазу, появляются новые", - сказал Имангали Тасмагамбетов, передает пресс-служба ОДКБ.

По его словам, из-за отсутствия диалога между ведущими мировыми державами по всему спектру угроз международной безопасности неизбежно возникают все новые и новые кризисные ситуации с предсказуемыми последствиями.

В свою очередь, Организация Договора о коллективной безопасности неизменно привержена объединительной повестке.

"Ситуация требует повышенного внимания всех без исключения глобальных и региональных центров, в том числе военно-политических союзов", - подчеркнул Генеральный секретарь ОДКБ.