Четверг, 26 Октября 2023 17:58

АрмИнфо.В ближайшее время в правоохранительной системе Армении будет создано специальное подразделение с целью обеспечения безопасности проходящих через РА международных коммуникаций, проезжающих через них товаров, транспортных средств, людей. Об этом заявил премьер Никол Пашинян, выступая в Тбилиси на форуме <Шелковый путь>.

По словам Пашиняна, правительство РА разработало и представляет проект <Перекресток мира> как важную часть повестки мира в южнокавказском регионе. Ключевой смысл этого проекта, пояснил он, развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Исламской Республикой Иран путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железнодорожных путей, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи.

Премьер напомнил, что железные дороги, проходящие через юг и север Армении, на протяжении уже тридцати лет не функционируют на региональном уровне, не функционируют соединяющие восток и запад многочисленные автомагистрали, в то время как возобновление эксплуатации этих дорог стало бы коротким и эффективным как железнодорожным, так и автомобильным маршрутом, соединяющим Каспийское море со Средиземным морем.

Точно так же эти железнодорожные и автомобильные коммуникации могут стать эффективным путем соединения Персидского залива с Черным морем, в том числе с грузинскими портами. Этот проект принесет огромную пользу всем странам региона, отметил Пашинян, обращая внимание правительств и частных инвесторов на эту возможность.

После своего выступления, указал глава кабмина РА, во время мероприятия, представители его команды раздадут участникам форума брошюры о проекте, и будут рады услышать отзывы и получить поддержку на пути реализации этого проекта.

Пашинян коснулся принципов <Перекрестка мира>, которые заключаются в следующем:

Принцип №1: Вся инфраструктура, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные пути, трубопроводы, кабели, линии электропередач, действуют под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые они проходят.

Принцип №2: Каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения, а также обеспечивает безопасность инфраструктуры, включая безопасность товаров, транспортных средств и людей. Принцип №3:

Принцип № 4: Все страны используют инфраструктуру друг друга на основе равенства и взаимности. На основе равенства и взаимности могут быть определенные упрощения процедур пограничного и таможенного контроля.

<Хочу подтвердить готовность Армении на основе этих принципов открыть, заново открыть, реконструировать, построить все региональные коммуникации. А вышеупомянутые принципы нужны для того, чтобы избежать различных разночтений, неверных толкований и интерпретаций. В ближайшее время мы также официально представим этот проект правительствам стран нашего региона, и я надеюсь, что совместными усилиями, в том числе в условиях активности инвесторов, нам удастся его реализовать> - заявил Никол Пашинян.