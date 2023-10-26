Четверг, 26 Октября 2023 17:55

АрмИнфо.Ереван надеется в ближайшие месяцы подписать с Баку Соглашение о мире и установлении отношений. Об этом заявил премьер Никол Пашинян, выступая в Тбилиси на форуме <Шелковый путь>.

Пашинян напомнил, что в настоящее время ведется работа над проектом соглашения о мире и установлении отношений с Азербайджаном. В связи с этим он указал на два важных принципа мира, по которым достигнуто согласие с Азербайджаном.

Так, Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга с констатацией, что территория Армении составляет 29 тысяч 800 квадратных километров, территория Азербайджана - 86 тысяч 600 квадратных километров. <Эта энциклопедическая выдержка сделана для того, чтобы заявления Армении и Азербайджана о признании территориальной целостности друг друга не оставляли места для утверждений о том, что под признанием территориальной целостности данной страны противоположная страна имеет в виду лишь часть ее международно признанной территории>, - пояснил он.

Следующий принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан соглашаются провести делимитацию границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. <Ключевой смысл Алма-Атинской декларации заключается в следующем - Советский Союз прекращает свое существование, и подписавшие Декларацию 12 республик, включая Армению и Азербайджан, признают территориальную целостность, суверенитет друг друга, нерушимость существующих, то есть административных границ, и следовательно, существующие между республиками Советского Союза административные границы становятся государственными границами. Как я уже сказал, мы надеемся на основе этих принципов в ближайшие месяцы подписать с Азербайджаном Соглашение о мире и установлении отношений>, - отметил он.

Помимо этого, Пашинян надеется в ближайшее время зафиксировать подвижки в направлении открытия границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, что тоже станет положительным импульсом для всего региона. -