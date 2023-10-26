Четверг, 26 Октября 2023 17:55

АрмИнфо.Москва в контактах с Ереваном рассчитывает получить информацию о том, что имел в виду премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о необходимости "диверсифицировать отношения в сфере безопасности". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В данном случае мы не склонны воспринимать The Wall Street Journal как первоисточник, поэтому нужно точно еще понять, о чем именно говорил господин Пашинян, И конечно же, мы в разговоре с нашими армянскими друзьями рассчитываем получить всю информацию на этот счет. Ну и, конечно же, негоже России и Армении общаться через газеты, тем более Wall Street Journal. Поэтому мы продолжаем разговор, диалог с нашими армянским и друзьями, и будем продолжать это делать, у нас очень обширная повестка дня", - отметил Песков.

Также представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона продолжает усилия, "попытки помочь Баку и Еревану все-таки выйти на заключение мирного договора". "Это необходимо для стабилизации обстановки в регионе и для выхода на более положительный, созидательный уровень жизни во всем регионе", - резюмировал пресс­секретарь президента, передает ТАСС.

Отметим, что 25 октября американское издание The Wall Street Journal опубликовало интервью с армянским премьером, в котором он заявил, что "не видит никаких преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в Армении". Пашинян также заявил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Россия, по его словам, "не смогла выполнить свои союзнические обязательства".

Политик указал на недавние события в Нагорном Карабахе, которые, как он отметил, привели Армению к решению о необходимости пересмотреть отношения с другими странами в сфере безопасности.

Пашинян также отметил, что Ереван не ставит вопрос вывода российской военной базы из Армении и пытается "понять, в чем причина такого поведения РФ и ОДКБ, в рамках рабочих встреч и других форматов". Премьер-министр Армении добавил, что республика остается в ОДКБ, "потому что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов понимания позиций", не хотят "ошибиться в понимании друг друга".