Четверг, 26 Октября 2023 17:54

АрмИнфо.В Тбилиси состоялась беседа премьер- министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили тет-а-тет.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, собеседники обсудили вопросы повестки армяно- грузинского сотрудничества, в том числе двусторонние экономические отношения.

Были затронуты происходящие в регионе процессы. Собеседники подчеркнули важность реализации последовательных шагов по достижению мира и стабильности.