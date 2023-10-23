Понедельник, 23 Октября 2023 10:55

АрмИнфо.В свете нападения Азербайджана 19 сентября 2023 года и его драматическич последствий для армян Нагорного Карабаха, хочу заверить вас в полном внимании Европейского парламента к ситуации в Арцахе и его перемещенному населению, а также к исходящим угрозам к самой Армении. Об этом заявила глава делегации по связям с Южным Кавказом Европейского парламента Марина Кальюранд в ответ на письмо депутата парламента РА Тагуи Товмасян с предупреждениями о вызовах безопасности, угрожающих Армении и Арцаху и о зверствах со стороны Азербайджана.

"В заявлении, опубликованном 19 сентября ведущими депутатами Европарламента, а также в резолюции парламента от 5 октября 2023 года мы самым решительным образом осудили заранее спланированное и неоправданное военное нападение и призвали к целенаправленным санкциям против ответственных лиц в правительстве Азербайджана.

Как вы знаете, в наших предыдущих резолюциях и заявлениях мы уже однозначно осудили и потребовали санкций за бесчеловечную блокаду Лачинского коридора, совершенную в грубом нарушении заявления о прекращении огня 2020 года и постановлений Международного cуда. Позвольте мне выразить свои искренние соболезнования в связи с гибелью карабахских армян в результате этого военного нападения и его последствий, включая трагический взрыв склада горючего под Степанакертом", - сказала евродепутат, при этом выразив свою глубокую солидарность с людьми, которые были вынуждены покинуть свои дома.

"Это должно включать международное присутствие на местах для обеспечения прозрачности и уверенности, а также для обеспечения других приоритетных задач, таких как сохранение культурного наследия. Мы остро осознаем агрессивную риторику и наращивание военной мощи Азербайджана, угрожающие Республике Армения. Отказ президента Азербайджана присутствовать на встрече при содействии ЕС в рамках встречи Европейского политического сообщества в Гранаде вызывает сожаление в этом отношении, поскольку еще раз показывает отсутствие приверженности Баку к поиску устойчивого мира. Именно поэтому мы призываем к всестороннему пересмотру отношений ЕС с Азербайджаном.

Хотя мы верим в возобновление мирных переговоров и призываем к их возобновлению, "обычный бизнес" с Баку явно больше не приемлем. В это трудное время, когда ваша страна сталкивается с рядом внешних угроз, Европейский парламент подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, демократии и территориальной целостности Армении.

Он добивается существенного увеличения помощи ЕС Армении, помимо насущных потребностей в гуманитарной помощи. Мы считаем, что при определенных условиях это должно также включать поддержку Европейского фонда мира. Наконец, позвольте мне отметить, что я приветствую недавнюю ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда. Это важный шаг в пользу международного правосудия, который посылает четкий сигнал потенциальным агрессорам и еще больше приближает Армению к Европейскому Союзу", - написал глава делегации по связям с Южным Кавказом в ответ на письма Товмасян.