Суббота, 21 Октября 2023 14:22

АрмИнфо. В связи со вчерашним инцидентом перед представительством Арцаха в Ереване по подозрению в хулиганстве, насилии и других преступных действиях задержаны 10 человек.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Следственного комитета, в ведомстве проводятся следственные мероприятия с целью выяснения обстоятельств совершенного хулиганства, с применением насилия и грабежа, произошедшего перед зданием постоянного представительства Нагорного Карабаха. "20 октября поступило сообщение о собравшихся во дворе здания представительства Нагорного Карабаха в городе Ереване людях, о драке, избиении гражданина, повреждении припаркованного рядом автомобиля "Тойота", об исчезновении при неустановленных обстоятельствах крупной суммы денег из бардачка автомобиля, а также изъятия мобильного телефона и номерного знака", - сообщили в СК РА.

В ведомстве проинформировали, что по факту возбуждено уголовное производство по признакам: пункт 1 часть 2 статьи 195 Уголовного кодекса РА (нанесение ударов или совершение иных насильственные действия в отношении госчиновника или его родственников и приближенных); пункт 1 часть 2 статьи 297 УК РА (совершение хулиганства группой лиц), пункты 2 и 4, часть 2 статьи 254 УК РА (совершение хищения в крупном размере у лица) и части 1 статьи 456 УК РА (хищение документов, штампов, печатей или номерных знаков транспортных средств, вымогательство, уничтожение, повреждение или сокрытие).

"Была сформирована следственная группа. Один человек, К. Ш. был признан потерпевшим. Сотрудники полиции доставили группу людей с места происшествия в отдел полиции, а затем представили их органу, ведущему производство. Принято решение о задержании 10 человек на основании обоснованного подозрения в совершении преступных деяний. Расследование продолжается", - добавили в Следкоме.

Отметим, что 20 октября группа арцахцев провела акцию протеста перед представительством Арцаха в Ереване с требованием провести встречу с президентом НКР Самвелом Шахраманяном. Граждане выражали недовольство последним решением президента НКР, которым были уволены все сотрудники госорганов. Во время акции произошли столкновения. Президент НКР вышел к протестующим и пообещал дать ответы на все волнующие их вопросы. Во время протестной акции был избит руководитель аппарата президента НКР Карен Шахраманян.

В СМИ тиражируется информация, что организатором протестной акции был бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, который одним из первых покинул Арцах после его падения.

Кроме того, армянские СМИ пишут, что Шахраманян был вынужден уволить сотрудников госаппарата, поскольку Республика Армения заморозила дотации для НКР, несмотря на то, что они были предусмотрены госбюджетом