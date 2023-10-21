Суббота, 21 Октября 2023 14:18

АрмИнфо. XV-ая страновая конференция российских соотечественников РА проходит в неординарных условиях, на фоне одной из самых мрачных страниц истории современной Армении. Об этом 21 октября в Ереване на открытии конференции заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Мы стали свидетелями того как, более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха - армян и русских, были вынуждены покинуть свою родину, оставив за спиной дома , обычный жизненный уклад . Наверное очень трудно до конца представить, прочувствовать ту боль и растерянность людей, которые оказались жертвами этих трагических событий", - отметил российский дипломат. В этом ключе он отметил, что российская сторона на разных уровнях, с первых дней оказывала помощь этим людям. Он добавил, что кроме ранее привезенной гумпомощи, правительством России принято решение оказать содействие по линии МЧС РФ на основе потребностей, обозначенных армянской стороной.

По его словам, это неслучайно, поскольку это трагедия не только населения Нагорного Карабаха, но и всего армянского народа, Россией воспринимается как собственная трагедия.

"Вся эта работа, отношение к трагедии, на мой взгляд, является убедительным доказательством того, что несмотря на все, мягко говоря, неоднозначные высказывания, заявления, пропаганду, которая ведется в современной Армении в отношении России, ее цели, роли, прямо скажем - зачастую клеветническая кампания - РА остается для РФ и российского народа не просто дружественным, но и братским государством. Повторяю, те события, которые переживает армянский народ для России и россиян не чужды", - сказал Копыркин.

Посол России выразил убеждение, что никакие колебания политической конъюнктуры не могут перечеркнуть уникальные исторические узы дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Россия со своей стороны твердо намерена и дальше несмотря ни на какие проблемы, противодействия работать над тем, чтобы в регионе наступил мир и процветание.

В качестве еще одного значимого примера того, какое значение РФ придает своим отношениям с Арменией, своему присутствию на Южном Кавказе, Копыркин привел намерение открыть российское генконсульство в городе Капан Сюникской области РА.

"Сейчас там работает наша передовая группа из трех дипломатов, которая осуществляет подготовку к этому открытию", - добавил он.

Касаясь в целом текущей ситуации, Копыркин отметил, что процессы на Юном Кавказе непосредственно связаны с протекающими глобальными процессами. "В значительной степени те трагедии, те потрясения, которые мы переживаем - это результат усилий коллективного Запада во главе США затормозить объективный процесс формирования многополярного мироустройства, сохранить свою гегемонию в мировых делах", - сказал Копыркин. В этой связи он обратил внимание, что сегодня коллективным Западом ведется против России гибридная война, в том числе и военными средствами с целью убрать ее с позиций ведущих мировых держав, подорвать экономику, расшатать внутриполитическую стабильность.

"Для достижения этих целей наши недруги готовы прибегнуть к любым средствам, включая и попытки втянуть в это противостояние братские нам страны и народы, в том числе и Армению. При этом, какими будут последствия для армянского народа и Армении как государства последствия этой грязной игры, мало волнует западный истеблишмент", - сказал дипломат.

XV-ая страновая конференция в Ереване стартовала с минуты молчания по жертвам последней эскалации вокруг Арцаха. Также прозвучали гимны России и Армении. Мероприятие было организовано координационным советом общественных организаций российских соотечественников Армении при поддержке посольства РФ в РА и русского дома в Ереване. Конференция прошла под лозунгом "Русский мир Армении. Достижения и современные вызовы".