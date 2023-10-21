Суббота, 21 Октября 2023 12:58

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) в показаниях, представленных на этой неделе Комитету Сената по международным отношениям, призвал следующего посла Америки в Израиле продвигать интересы США, работая над прекращением продажи израильского оружия Азербайджану и поощряя Израиль присоединиться к правительству и американскому народу в признании Геноцида армян.

Как сообщает пресс-служба ANCA, в показаниях, представленных директором программ Алексом Галицким, ANCA пояснила, что до 70% арсенала Азербайджана поступает из Израиля. В Организации отметили, и что это оружие - в том числе незаконные кассетные боеприпасы, ракетные системы и беспилотные летательные аппараты - сыграло ключевую роль в азербайджанской войне по подчинению Арцаха и его этнической чистки, а также в совершении военных преступлений против населения Нагорного Карабаха, включая нападения на гражданскую инфраструктуру, церкви, школы и медицинские учреждения.

"Как сторона процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, Соединенные Штаты несут ответственность за то, чтобы наши военные партнеры не подрывали долгосрочные перспективы мира, подливая масла в бушующие региональные пожары", - заявил Галицкий. Он далее подчеркнул, что США должны обеспечить, чтобы "любая израильская военная технология, разработанная совместно с США или субсидируемая ими, не используется таким образом, который еще больше подрывает позиции и интересы Вашингтона, способствуя региональной нестабильности или нарушает международное право".

Что касается Геноцида армян, ANCA призвало новоназначенного посла в Израиль Джейкоба Лью "донести до руководства Израиля, страны, пережившей геноцид, моральную обязаность прекратить отрицание Геноцида армян и присоединиться к американскому народу в честном признании и памяти об этом преступлении".

В показаниях ANCA далее отмечается, что посол США должен поднять вопрос перед правительством Израиля о растущем числе нарушений прав армян и других религиозных и этнических групп в Иерусалиме. Согласно отчетам Государственного департамента США по правам человека и свободе вероисповедания, зафиксированы "многочисленные случаи, когда экстремисты плевали и физически нападали на христианское духовенство и паломников, включая армян".

"Подобным преступлениям на почве ненависти необходимо противостоять, где бы они ни происходили", - заявил Галицкий.

Напомним, что Израиль поддерживает стратегический союз с Азербайджаном и продает этой стране оружие на миллиарды долларов. Взамен Азербайджан поставляет Израилю нефть и, согласно некоторым источникам, доступ к иранским границам.