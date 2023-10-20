Пятница, 20 Октября 2023 17:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00–16:00 жилые дома 11 на улице О. Овсепяна, 19 на улице Ехбайрутяна, 32 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улице О. Ованнесяна, Маркварти; жилые дома 4/7а, 21, 21а на улице Ширака, собственные дома на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1А, 1Б в 4-ом квартале Давташена, улица Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовян, частные дома 62-73 на улице Сасунци Давид;

11:00-16:00 частные дома 1-21 на 1-ой улице Нубарашена, 1-29, 2-41 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1 на 6-ой улице Нубарашена, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 1 на пр. Баграмяна, 20 на улице Московяна, жилые дома 6-31 на улице Улнеци, 12-44, 50 на улице Мамиконянца, 15-19 на улице Хачатряна, 26 на улице Вагаршяна, 25 на улице Папазяна, собственные дома 99-120 на улице Эмина, жилые дома 29/2-31 на пр. Комитаса, школа N44, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе, собственные дома 49-138 на улице Заряна, МВД (односторонне), жилой дом 68а на улице Теряна, абоненты-жильцы жилых домов 13, 13г, 15а на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00–13:00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами;

10։30–12:15 частично улица Маркса в городе Арташат;

10։30–12:50 частично улицы Айвазовского, Касяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

13։00-16:00 ЗАО “Ворогум Джрар” в городе Масис; абоненты (не являющиеся жильцами) “Павриз”, “Мелиорациа”, “Гринфло”, “Кармир Хач”, “Виллашен” в селе Айанист;

в Вайоц Дзорской области:

10։30–11:30 частично село Малишка;

в Котайкской области:

11:00-17:00 квартал “Кармир”, улицы Волкова, Интернационал, Эллари, Барекамутян, Ереванян, Гарни, Гегард, частично улица Анрапетутяна в городе Абовян; села Элар, Маяковский и частично село Балаовит;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 населенный пункт Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 17, 19, 24, 25 в 4-ом квартале Давташена, улицы Давташена 2, 6, 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); участки 3, 6, 10, 11, 12, 14, 21, 42 в кв. “Г-1”, улица Тычины, квартал 5/3 на улице Шираза, жилые дома 23, 25 на улице Чехова, жилой дом 24 на улице Ехбайрутян, частные дома на станции “Кармир блур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 19, 21, 25 на улице Саряна, жилые дома 64-88, 90, 92 на улице Арами, жилой дом 37 на улице Туманяна, жилые дома 1-16 на улице Екмаляна, жилой дом 10 на улице Парпеци, жилые дома 43-51 на улице Пушкина, жилой дом 21 на улице Саряна, жилой дом 66 на улице Абовяна, жилой дом 15 на улице Ханджяна, жилые дома 4, 6 на переходе Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), бывшее здание Министерства энергетики (односторонне), Министерство территориального управления (односторонне), Министерство иностранных дел (односторонне); компания “Меллат Банк” (односторонне), жилые дома 21-23 на улице Аветисяна, 23-25 на улице Гюльбенкяна, частные дома 1-18 на улице Бусабанакан, 3-20 на улице Герцена, частные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, частные дома 6-57 на пр. Мясникяна, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе, жилые дома 6/1-6/6 на улице Давида Анахта, жилые дома 4, 6, 8, 10, 12 на улице Маиси 9, частные дома на 2-ой улице Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17:00 села Зартонк, Маисян; город Мецамор;

в Арагацотнской области:

11։00-14:00 улицы Абовяна, Н. Аштаракеци в городе Аштарак;

в Араратской области:

10։00-12:00 частично улицы Шаумяна, Колхозникнери, Пушкина, Мурацана, Ахбюра Сероба, Салакит, Ханджяна, Чаренца, Гукасяна, Тпагричнери, Еркатугаиннери, Абовяна, Грибоедова, Цементагорцнери в городе Арарат; частично села Айгаван, Авшар, Арарат;

10։00-13:00 села Геташен, Даракерт; частично села Айанист, Хачпар, Гукасаван;

13։00-16:00 села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня; частично села Хачпар, Гукасаван, Овташат, Айанист;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12:30 частично села Гладзор и Гер-Гер;

в Котайкской области:

10:00-16:00 квартал “Багреванд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже; село Джрвеж;

в Лорийской области:

11։00-14:00 город Ташир и прилегающие села;

в Сюникской области:

10։00-14:00 город Дастакерт.