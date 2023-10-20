Пятница, 20 Октября 2023 17:27

АрмИнфо.Против директоров предприятий по добыче полезных ископаемых возбуждены публичные уголовные дела за нарушение русла реки Аракс и причинение значительного ущерба законным интересам государства.

Согласно пресс-службе генпрокуратуры РА, 20 октября 2023 года прокурор возбудил публичные уголовные дела в отношении директоров трех компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых в Араратской области, за нарушение требований законодательства по охране и использованию недр, за порчу земель, в результате чего государству нанесен крупный материальный и другой существенный ущерб.

В частности, директор компании ООО <Арев Сюзи> К.О., в период с 21 декабря 2020 года по 30 августа 2022 года, занимался добычей полезных ископаемых за пределами дозволенных компании границ. В результате государству причинен имущественный ущерб на сумму 1 млн 59 тысяч драмов, нарушено русло реки Аракс, ухудшилось качество почвы. В то же время, К.Х. в обход предусмотренных законом требований, используя землю без лицензии, не уплатил государству штраф в размере 5 млн драмов. 20 октября 2023 года прокурор возбудил против К.О. публичное уголовное преследование за нарушение требования по сохранению или использованию почвы, установленного законодательством Республики Армения, причинившие крупный имущественный или иной существенный вред правам, свободам или законным интересам человека или организации либо законным интересам общества или государства, окружающей среде либо повлекшие иные тяжкие последствия и порчу земли.

Аналогичное правонарушения зафиксированы со стороны директора компании ОО <Саргис и Пап> С.Г. (в период с 21 декабря 2020 года по 3 марта 2023 года, государству нанесен крупный имущественный ущерб в размере 5 млн 126 тысяч драмов) и директора компании <Сертиг> (в период с 21 декабря 2020 года, государству нанесен крупный имущественный ущерб в размере 4 млн 892 тысяч драмов). В отношении последних также возбуждены публичные уголовные преследования по соответствующим статьям УК РА.