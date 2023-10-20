Пятница, 20 Октября 2023 17:26

АрмИнфо.Проведенные исследования доказывают, что удары азербайджанских ВС осуществлялись целенаправленно по населенным пунктам. Об этом в ходе пресс-конференции 20 октября заявил экс- Омбудсмен Армении, глава Центра права и справедливости Фонда <Татоян> Арман Татоян.

Представив доказательства артиллерийского обстрела гражданской инфраструктуры Арцаха, он подчеркнул, что все эти факты опровергают заявления азербайджанской стороны о якобы добром отношении, об отсутствии проблем с мирным населением.

При этом Татоян выразил негодование в связи с заявлением миссии ООН по итогам визита последней в Нагорный Карабах. Он заметил, что международные работы по сбору фактов предусматривают, а точнее требуют, чтобы делегация изначально посетила Корнидзор и Горис, которые стали первым пунктом убежища насильственно перемещенных граждан Арцаха. <Они должны были поговорить с арцахскими беженцами, послушать их истории, выявить проблемы в их населенных пунктах, а затем отправиться туда и на месте ознакомиться с ситуацией>, - подчеркнул он. В этом контексте глава Фонда напомнил, что миссия ООН посетила лишь те населенные пункты , которые были одобрены азербайджанской стороной, после чего сделала заявление о том, что этнических чисток в Арцахе не было.

<Наблюдая за поведением международных организаций, складывается впечатление, что все эти прекрасные принципы ООН о том, что никто не должен быть игнорирован, никто не должен быть в изоляции, в случае нашего народа -только красивые фразы, заявления в таких же красивых залах>, - подчеркнул Татоян. Он заметил, что анализируя происходящее можно также придти к заключению, что ООН действует в отношении Армении и Арцаха, когда уверен, что каких-либо проблем не возникнет.

Вместе с тем экс-омбудсмен сообщил, что Фонд завершает работы по подготовке доклада с доказательствами о пытках в отношении мирных граждан Арцаха со стороны азербайджанских военных.

Напомним, что Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане вечером 1 октября подвела итоги своего однодневного визита в Нагорный Карабах. В распространенном заявлении наблюдатели отмечают, что, по полученным ими данным, в Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1 тыс. армян. "Миссия потрясена тем, как внезапно местные жители покинули свои дома, а также страданиями, которые могли стать причиной", - c цинизмом заявили в миссии ООН. Дальше больше, чиновники ООН заявляют, что "ни от опрошенных среди местного населения, ни от своих собеседников они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия". Авторы заявления также отмечают, что "в тех местах, которые они посетили, они не обнаружили повреждений или разрушений гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также погибший скот или домашних животных". "На данном этапе сложно понять, намерено ли местное население вернуться. Ясно, что есть необходимость укрепления доверия, а это требует времени и усилий со всех сторон", - подчеркивает команда международной структуры, заверяя, что ООН "готова поддержать оставшееся [в Нагорном Карабахе] население и тех, кто хочет вернуться".

Согласно заявлению, представители ООН в ходе однодневного визита побывали в Акне, Степанакерте и Кашатагском (Лачинском) коридоре. Согласно сообщению, доступ наблюдателей в сельские населенные пункты "был ограничен". На фоне многочисленных фото, видеокадров бесчинства азербайджанских ВС на территории Арцаха, данное заявление миссии ООН больше напоминало бред, чем реальный непредвзятый отчет с места событий