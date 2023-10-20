Пятница, 20 Октября 2023 15:38

АрмИнфо.Оппозиционные политические деятели раскритиковали акцию протеста, устроенную перед представительством Арцаха в Ереване, назвав ее провокационной, и обвинив действующие власти Армении в попытке переложить с себя ответственность за события вокруг Нагорного Карабаха.

Так, депутат парламента Армении от фракции "Армения", дашнакцакан Гегам Манукян реагируя на произошедшее, в частности заявил: "То, что произошло сегодня в представительстве Арцаха в Ереване, наглядно демонстрирует то, как ответственный за всё произошедшее номер один - правительство Армении, создает анархию, назначает далеких от себя виновников, умывает руки от ответственности и создает новые разногласия в обществе, на этот раз среди арцахских армян".

Депутат считает, что "на самом деле единственным адресатом этого понятного гнева и вопросов является Никол Пашинян и его группировка, которых пытаются спасти самопровозглашенные раскольники, действующие от имени народа Арцаха, нацеливая стрелы на других".

"Требование исправить ситуацию теперь стало жизненной необходимостью. И надо действовать без промедления, раскрывая все скобки, называя вещи своими именами и фактами. Промедление губительно", - отметил Манукян.

В свою очередь экс-замминистра обороны РА Артак Закарян, реагируя на

инцидент перед представительством Арцаха, назвал его неприемлемым.

"Уважаемая группа арцахцев, то, что вы делаете сейчас перед

представительством Арцаха в Армении, неприемлемо. Вы помогаете

группировке под названием "Правительство Армении" загладить свои непростительные грехи перед Арцахом.

В конце концов, они переложат всю вину на арцахских армян, и на глазах всего мира дискредитируют Арцах и справедливые требования и права арцахских армян", - отметил Закарян.

В свою очередь член АРФ "Дашнакцутюн", военный эксперт Артур Егиазарян призвал арцахцев не разобщаться и не поддаваться на манипуляции.

"Уважаемые арцахцы, не разобщайтесь, вами сейчас манипулируют, чтобы вашими же руками закрыть арцахский вопрос.

Вы думающий народ. Я бы просил вас не поддаваться на эмоции. Я понимаю мотивы ваших эмоций и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, но вижу, как сейчас всем этим пытаются воспользоваться настоящие разрушители Арцаха, чтобы отвести от себя мишень, провоцируют разделение. Пожалуйста, прежде чем делать шаг, трезво подумайте, кто стоит за этим шагом и какую цель на самом деле преследует, к чему все это приведет в итоге. Тогда это будет не только поздно, но и необратимо", - резюмировал дашнакцакан.

Отметим, что сегодня группа арцахцев провела акцию протеста перед представительством Арцаха в Ереване, с требованием провести встречу с президентом НКР Самвелом Шахраманяном. Граждане выражали недовольство последним решением президента НКР, которым были уволены все сотрудники госорганов. Во время акции произошли столкновения. Президент НКР вышел к протестующим и пообещал дать ответы на все волнующие их вопросы.

В СМИ тиражируется информация, что организатором протестной акции был бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, который одним из первых покинул Арцаха, после его падения.

Кроме того, армянские СМИ пишут, что Шахраманян был вынужден уволить сотрудников госаппарата, поскольку Республика Армения заморозила дотации для НКР, несмотря на то, что они были предусмотрены госбюджетом