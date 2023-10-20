Пятница, 20 Октября 2023 13:46

АрмИнфо.В Армении планируется внедрить институт рейтингования телеканалов и телевизионных программ. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта выдала положительное заключение по проекту поправок в законе <Об аудиовизуальных медиа>.

По словам автора законодательной инициативы, депутата Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Сисака Габриеляна, в основу законодательной инициативы легли нормативные акты и опыт стран региона, государств- членов ЕС, наиболее успешные из которых зафиксированы во Франции, Израиле, Великобритании и США. Согласно законопроекту, планируется создать инструментарий для изучения телеаудитории, сформировать Индустриальный комитет и сформировать шкалу цен на рекламном рынке, что очень важно для бенефициаров рекламного рынка.

Согласно документу, телевизионные исследования и замеры проводятся через специальные специализированные структуры, с учетом единых стандартов, методов и других принципов. Всеми этими вопросами призван будет заниматься Индустриальный комитет, в состав которого смогут войти крупные рекламодатели и организации аудиовизуального вещания. Участие государства в этих процессах будет сведено к нулю. Через комитет планируется подбирать на конкурсной основе организацию, которая будет осуществлять рейтинговые замеры, определять критерии, которыми она будет руководствоваться. Телекомпании, которые работают в Общественном мультиплексе, большинством голосов обязуются сформировать совет, который выберет ту организацию, которая будет проводить замеры, данные которых станут основанием для распределения рекламы.

В случае принятия законопроекта будут уточнены механизмы ценообразования на рекламном рынке, а доверие рекламодателей к медиа значительно повысится. Также повысится уровень прогнозирования финансовых потоков и возможностей для улучшения экономического состояния организаций. Комитет будет также заниматься определением успешных и пользующихся большой популярностью среди телеаудитории программ.

Сисакян заметил, что в Армении насчитывается пять организаций, замеры которых практически не отражают той ситуации, которая сложилась в телемедийной сфере.