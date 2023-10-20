Пятница, 20 Октября 2023 13:35

АрмИнфо.Сенат Чехии 18 октября принял резолюцию о гуманитарных потребностях и ситуации армян в Арцахе (Нагорном Карабахе).

Как сообщает посольство РА в Чехии, резолюция осуждает все формы насилия в отношении населения Арцаха и призывает все конфликтующие стороны уважать основные нормы международного гуманитарного права, призывает Азербайджан разрешить международным наблюдателям въезд в Арцах, чтобы контролировать отношение к местному населению.

Резолюция также призывает все вовлеченные стороны воздерживаться от нанесения ущерба культурным и историческим памятникам, находящимся на территории Нагорного Карабаха, и сохранять мировое культурное наследие.

Подчеркивается важность оказания гуманитарной помощи и поддержки людям. Сенат призывает правительство Чехии в меру своих возможностей быть готовым оказать помощь, особенно наиболее уязвимым людям, об этом сообщает посольство Армении в Чехии.