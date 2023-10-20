Пятница, 20 Октября 2023 13:34

АрмИнфо. Напряженная ситуация сложилась перед представительством Республики Арцах в Республике Армения. Собравшиеся здесь карабахцы пытались получить ответы на волнующие их вопросы, связанные с отменой выплат зарплат бюджетникам с 1 октября текущего года.

Пытаясь успокоить собравшихся, Шахраманян отметил, что готов ответить на все вопросы. Он заметил, что сегодня все находятся в крайне тяжелом положении, но то, что происходит перед представительством еще больше усугубляет ситуацию. <Хочу вас всех заверить, тем более, что здесь нет врагов, что я ответственен перед вами, перед вашими семьями за все те решения, которые принимал. У нас есть еще одна родина - это Республика Армения, безопасность которой мы не имеет права ставить под угрозу>, - сказал Шахраманян, добавив, что готов встретиться с каждым из арцахцев. Шахраманян подчеркнул, что не может раскрыть содержание причин подписанного им указа о расформировании Республики Арцах, но заверил, что Нагорный Карабах не ликвидирован. <Ни один руководитель не может ликвидировать созданное народом государство. Этот документ был подписан лишь в целях остановки военных действий. После подписания указа военные действия прекратились. Пусть ни у кого из вас не вызывает сомнений: если бы мы были уверены в успехе военных действий, мы стояли бы до конца. Мы сохранили жизни наших солдат, гражданского населения. При продолжении войны враг через час уже входил бы в Степанакерт. В ближайшее время я отвечу на все ваши вопросы в интервью Общественному телевидению Армении>, - подчеркнул Шахраманян.

После этого обсуждения были перенесены в здание представительства. Находившемуся у здание полицейскому кордону не удалось остановить поток людей, хлынувший в здание представительства, куда был вызван спецназ. Тем не менее, обсуждения состоялись. По словам одного из их участников, в ходе состоявшегося разговора так и не были получены ответы на поднятые вопросы. <Все то, что произошло, было у нас у всех на виду, но нам было интересно узнать, что предшествовало всем этим процессам. Меня призвали в армию, но зарплаты уже два месяца так и не выплатили>, - пожаловался он. Напомним, что указом Шахраманяна, с 1 января 2024 года Республика Арцах прекратила свое существование. После военной агрессии Азербайджана 19-20 сентября начался массовый исход карабахцев в Армению.