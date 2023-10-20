Пятница, 20 Октября 2023 12:36

АрмИнфо.Полный выход арцахских армян сорвал планы Москвы и Баку, которые намеревались держать в качестве заложников в Арцахе небольшое количество людей - до 15 тысяч человек. Об этом в своей статье <О приоритетных задачах на данный момент> пишет Чрезвычайный и Полномочный Посол РА, доктор исторических наук, профессор Рубен Карапетян.

По его словам, при сохранении в Арцахе небольшой группы армян Москва получила бы оправдание присутствию своих <миротворческих> сил, а Баку - <цивилизованным> способом под фикцией <реинтеграции> окончательно закрыл бы арцахский вопрос для международного сообщества. Однако массовый исход армян сорвал эти планы. Различные европейские структуры (Европейский парламент, ПАСЕ), а также Франция охарактеризовали случившееся как этническую чистку и четко установили право арцахских армян на возвращение.

Как отметил профессор, фактор времени в дипломатии является одним из важнейших. <Вот почему нам нужно не упустить создавшуюся возможность и немедленно действовать на этом историческом этапе в направлении реализации следующих приоритетных целей: сохранение субъектности Республики Арцах, подтверждение международным сообществом права народа Арцаха на самоопределение и обеспечение безопасного возвращения граждан Арцаха на Родину посредством реализации международных миротворческих механизмов.

В создавшихся условиях продолжение деятельности государственных органов Республики Арцах имеет жизненно важное значение. Международному сообществу необходимо существование непризнанных, но избранных, легитимных органов Арцаха для продолжения этого процесса>,

- подчеркнул Карапетян.

Он добавил, что сегодня важно, чтобы Верховный суд Арцаха признал неконституционным подписанный под явным давлением указ президента Арцаха о роспуске Республики. Затем Национальное Собрание Республики Арцах на выездной сессии должно утвердить сокращенный список государственных учреждений в соответствии со сложившейся ситуацией и объявить о продолжении деятельности всех государственных учреждений Республики Арцах, находящихся за пределами Родины.

<Это чрезвычайно важно, особенно сегодня, когда власти Республики Армения считают вопрос Арцаха закрытым и не собираются проводить никакой работы в направлении сохранения субъектности Арцаха. Более того, они считают подобный процесс недопустимым в Армении, чтобы не навредить своей <программе мира> с Азербайджаном. Чтобы сорвать этот план, они мобилизовали все политическое поле Армении.

Со стороны различных политических сил и отдельных лиц также предпринимаются опасные попытки перенести эту программу в поле внутрикарабахской борьбы, привнося расколы с вытекающими из этого непреодолимыми негативными последствиями.

Учитывая вышеизложенное, а также в целях защиты процесса и обеспечения общественной поддержки, мы вместе с единомышленниками инициировали создание комитета по сохранению государственности Арцаха, в состав которого вошли специалисты различных областей>, - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что комитет не является политическим субъектом, но призван сформировать соответствующую повестку, для реализации которой готов сотрудничать со всеми заинтересованными лицами и организациями. Это первый срочный шаг в направлении безопасного возвращения арцахских армян на родину и обеспечении практического вмешательства с участием дружественных стран.

<Наши братья и сестры не могут и не должны вернуться в Арцах в сегодняшних условиях, когда не обеспечена их безопасность. Поэтому реализовать этот процесс возможно только при внедрении новых механизмов, при наличии мандата и присутствия международных игроков. Сегодняшнее обанкротившееся и антинародное правительство Армении, несомненно, будет свергнуто, поэтому мы должны сосредоточиться на построении основ нового качества и содержания армянской четвертой Республики. Сопротивление Азербайджана можно легко сломить в Международном уголовном суде, возбудив уголовное дело по факту его преступлений против человечности, опираясь на ювелирную дипломатию и стоящую за Арменией армию, которая с каждым днем становится все сильнее.

Вышеупомянутое потребует серьезной работы и времени. Мы находимся на переломном этапе армянской истории и у нас нет другого выбора, кроме как вернуть дух, любовь, гордость, достоинство и единение, нашу армянскую идентичность, украденные у нас за эти годы. И эта дорога снова проходит через Арцах. Мы обязаны обеспечить возрождение Арцаха, благодаря чему создание новой армянской государственности станет реальностью>, - отметил Карапетян.