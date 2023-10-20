Пятница, 20 Октября 2023 12:29

АрмИнфо.Трое солдат-срочников отказались участвовать в боевых действиях. Прокурор направил дело в суд, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Согласно источнику, 21 октября 2020 года, в период объявленого правительством военного положения, военнослужащий срочной службы N воинской части Минобороны РА отказался от выполнения своих обязанностей по выходу на боевые позиции и выполнению обязанностей по обороне.

12 октября 2023 года прокурор возбудил публичное уголовное преследование в отношении В.О. по части 3 статьи 364 УК РА, принятой 18 апреля 2003 года (отказ от прохождения воинской службы в период военного положения).

В свою очередь, призывники N воинской части Минобороны рядовые А.П. и

А.Е. 20 октября 2020 года, во время объявленого постановлением правительства военного положения, отказались от участия в боевых действиях.

23 октября 2023 года прокурором возбуждено публичное уголовное преследование в отношении А.Е. и А.П. по части 3 статьи 364 УК РА, принятого 18.04.2003 года (отказ от несения воинской службы в период военного положения).

17 октября 2023 года прокурор утвердил обвинительные заключения и передал их в суд первой инстанции Сюникской области вместе с материалами дела.