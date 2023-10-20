Пятница, 20 Октября 2023 12:26

АрмИнфо. ЗАО "Амунди-АКБА Асет Менеджмент" приобрела 20% акций телекоммуникационной компании Team Telecom Armenia, что соответствует 1.648 млрд. драмам.

Согласно сообщению пресс-службы компании, за почти десятилетнюю деятельность накопительных пенсионных фондов Армении впервые средства напрямую инвестируются в реальный сектор экономики путем приобретения акций армянской компании.

Исполнительный директор <Амунди-АКБА Асет Менеджмент> Жан Мазеджян отметил, что данное вложение не только диверсифицирует инвестиции пенсионных фондов, но и предоставляет возможность бенефициарам сбалансированных и консервативных фондов стать непрямыми акционерами Team Telecom Armenia, пользуясь тем самым перспективами развития последней.

<Подобным шагом Team Telecom Armenia способствует развитию рынка капитала Армении и может послужить хорошим примером для других компаний>, - сказал он.

В свою очередь гендиректор Team Telecom Armenia Айк Есаян отметил, что инвестиция подобной крупной международной финансовой структуры является показателем верно выбранного компанией пути. <Это

свидетельствует о том, что наши долгосрочные стратегические планы разрабатываются в соответствии с развитием технологического сектора.

Спасибо за доверие к нашей команде>, - подчеркнул он.

Отметим, что в июне этого года ОАО "Telecom Armenia" приступила к выпуску 40 млн простых акций класса "А" с объемом эмиссии в 8.240 млрд драмов. Номинальная стоимость одной акции составляет 100 драмов, а цена размещения установлена в 206 драмов. Маркетмейкером выступил Америабанк. Завершить размещение акций планируется 31 октября с.г.

Напомним, что Team Telecom Armenia (https://www.telecomarmenia.am/hy/) - телекоммуникационная компания, которая предоставляет интернет, цифровое телевидение, мобильную и фиксированную телефонную связь на территории Республики Армения. С 2021 года компания приступила к строительству уникальной в регионе сети NGN (Next Generation Network), оснащенной технологией 25G-PON и обеспечивающей скорость 25 Гб/с. Компания сделала более доступным роуминг в 100 странах мира, привлекла финансирование от EBRD (Европейский Банк Реконструкции и Развития), IFC (International Finance Corporation) и Америабанка в общей сложности на $45 млн., часть из коих уже направлена на строительство сети NGN (Next Generation Network) в городах и селах Армении. В ближайшее время к этой сети будут подключены мобильные станции, работающие по всей Армении, благодаря чему качество мобильной связи значительно улучшится.

Отметим, что ЗАО "Амунди-АКБА Асет Менеджмент", зарегистрированная в ЦБ РА 19 ноября 2013г, работает в рамках обязательной накопительной пенсионной системы, внедренной в Армении с 1 января 2014г. К 2023 году активы Амунди-АКБА Асет Менеджмент достигли 3.347 млрд. драмов, что превышает показатель годовой давности на 16%. Акционерами ПФ "Амунди- АКБА Асет Менеджмент" выступают французская компания Amundi Asset Management с долей участия в 51% и ACBA Bank - 49%.