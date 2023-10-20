Пятница, 20 Октября 2023 12:25

АрмИнфо.Бывший государственный министр Нагорного Карабаха Артак Бегларян прокомментировал принятие парламентом Австрии резолюции, осуждающей этническую чистку, проводимую Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха.

В своем микроблоге X он отметил, что решение парламента Австрии - это хороший шаг. <Но такого рода документы должны также содержать положения о необходимости санкций и мер уголовного преследования против геноцидного режима Алиева", - подчеркнул Бегларян.

Напомним, что парламент Австрии 19 октября единогласно принял резолюцию, осуждающую этническую чистку, осуществленную Азербайджаном в отношении народа Нагорного Карабаха (Арцаха). Об этом сообщает пресс-служба посольства РА в Австрии. Сообщается, что посол Армении в Австрии Армен Папикян принял участие в заседании Национального совета в качестве почетного гостя. "Многие депутаты выступили с речами, осуждающими Азербайджан, призывающими федеральное правительство Австрии поддержать Армению и насильственно перемещенный народ Нагорного Карабаха. Резолюция, поддержанная всеми пятью фракциями законодательного собрания, призывает федеральное правительство "осудить на всех международных форумах и в двусторонних обсуждениях военные действия Азербайджана, которые привели к массовому исходу более 100 тысяч этнических армян из Нагорного Карабаха". В резолюции подчеркивается важность защиты прав этнических армян, остающихся в Нагорном Карабахе, и тех, кто желает вернуться в Арцах, а также выполнения решений Международного суда относительно свободного передвижения через Лачинский коридор. Парламент призвал федеральное правительство принять участие в обеспечении свободного и беспрепятственного долгосрочного доступа международных гуманитарных организаций в Нагорный Карабах, а также комплексной защите культурных ценностей и церквей Арцаха. Резолюция выступает за предоставление необходимых средств Армении, как приоритетной стране австрийского сотрудничества в области развития, для дальнейшей стабилизации гуманитарной ситуации", - говорится в сообщении посольства РА.