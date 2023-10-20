Пятница, 20 Октября 2023 12:23

АрмИнфо. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) готово оказать содействие правительству Армении в решении первоочередных проблем вынужденных переселенцев с привлечением различных специализированных структур. Об этом накануне в ходе встречи с вице-премьером РА Тиграном Хачатряном заявил директор европейского бюро УВКБ ООН Филипп Леклерк.

В ходе встречи, как передает пресс-служба кабмина, Тигран Хачатрян подробно представил проводимые работы по удовлетворению первоочередных потребностей более 100 тысяч армян, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха. В этом контексте он подчеркнул важность сотрудничества с партнерскими структурами в рамках инструментария оперативного реагирования.

Собеседники подчеркнули важность реализации среднесрочных и долгосрочных программ, направленных на обеспечение нормальных и стабильных условий жизни для вынужденно перемещенных лиц, наряду с удовлетворением их первоочередных потребностей.