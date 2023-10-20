Пятница, 20 Октября 2023 10:57

АрмИнфо.Командиры армейского корпуса, воинской части и роты не приняли мер по предотвращению продвижения противника на суверенную территорию Республики Армения. Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал материалы дел в суд первой инстанции Сюникской области

В Генпрокуратуре РА напомнили, что В.Г., занимая должность командира N-го армейского корпуса Министерства обороны РА, 14 ноября 2021 года в 08:30 разрешил командиру воинской части А.М. явиться на переговоры с противником. Затем он получил доклад А.М. о том, что противник ждет конкретного ответа по поводу открытия дороги, после чего отдал составу приказ, отвлекающий его от боевых обязанностей.

Вместо того, чтобы отдать своевременный приказ прекратить переговоры и боевыми действиями предотвратить продвижение противника, командир N-й воинской части МО РА, находившийся на боевом дежурстве в этом районе, поспешил в район, занятый военнослужащими сводной роты N-й воинской части и ограничился приказом своего заместителя Г.И. занять <Боевую позицию>, открыть предупредительный огонь и остановить продвижение противника и не допустить проникновения на территорию Республики Армения, в результате чего он и состав оказались в окружении.

Командиры рот сводной части, М.П. и А.Т., вместо того, чтобы действовать по приказу Г.И., поддались психологическому давлению противника и без сопротивления и разрешения начальства покинули занимаемый рубеж, попав в осаду с командиром воинской части.

<В результате противник без сопротивления вторгся на суверенную территорию Армении и взял под свой контроль ряд боевых позиций>, - говорится в сообщении.

6 октября 2023 года прокурор принял постановление об изменении публичного уголовного преследования, возбужденного в отношении В.Г., А.М., М.П. и А.Т., и возбуждении нового публичного уголовного преследования в соответствии с частью 3 статьи 365 УК, принятого

18.04.2023. 2003 г. (нарушение правил воинской обязанности или военной службы).

Отметим, что согласно официальным данным, Азербайджан оккупировал около 150 кв. км территории Армении с 2021 г.