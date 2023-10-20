Пятница, 20 Октября 2023 10:55

АрмИнфо.Вопросы, связанные со сложившейся в Армении гуманитарной ситуации, вызванные насильственно переселенными жителями Нагорного Карабаха, стали предметом обсуждений, состоявшихся накануне между защитником прав человека РА Анаит Манасян и эксперта по вопросам верховенства права Агентства США по международному развитию (USAID) Мелиссы Хупер.

Как передает офис Омбудсмена, в ходе встречи Анаит Манасян представила проблемы, связанные с защитой прав людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха в результате азербайджанской агрессии. Эти проблемы, говорится в сообщении, зафиксированы в результате проведенной офисом оценки первичных потребностей переселенцев и состояния временных приютов.

Защитник прав человека указала на политику этнических чисток, проводимую Азербайджаном против армянского населения Нагорного Карабаха, а также случаи запрещенных международным правом пыток, нанесения увечий и жестокого обращения в отношении армян со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Анаит Манасян коснулась и темы серьезных гуманитарных проблем и нарушений фундаментальных прав человека, вызванных азербайджанской агрессией. В этом контексте были отмечены представленные Защитником прав человека отчеты, в которых документируются результаты мониторинга.

В рамках встречи Манасян указала и на вопросы, связанные с защитой прав жителей приграничных населенных пунктов Республики Армения, отметив, что присутствие Вооруженных Сил Азербайджана на суверенной территории Республики Армения является очень тревожным фактом с точки зрения защиты и гарантий прав человека.

Омбудсмен представила приоритеты деятельности офиса Защитника прав человека, подчеркнув важность работ и программ, осуществляемых в направлении исключения языка вражды и ненависти. Обсуждались также вопросы, связанные с обеспечением права на свободное выражение мнения средствами массовой информации и безопасности журналистов.

Среди прочих вопросов также обсуждались возможные направления расширения сотрудничества между USAID и офисом Защитника прав человека, возможность развития потенциала аппарата Омбудсмена при поддержке Агентства.

Напомним, что в результате азербайджанской агрессии 19-20 сентября свыше 100 тысяч карабахских армян были вынуждены переселиться в Армению.