Пятница, 20 Октября 2023 10:54

АрмИнфо.Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований "АНИВ" совместно с Национальным историческим архивом Беларуси подготовил и издал монографию "Маджарские: армянский род в истории Беларуси". Эта книга посвящена истории рода армянских мастеров-ткачей Маджарских, создавших национальный белорусский символ - знаменитые "слуцкие пояса".

Как сообщает пресс-служба Фонда, активная работа над книгой велась с 2018 года. В ней на основе документальных материалов из белорусских и польских архивов рассматривается история рода Маджарских, а также история создания и развития фабрики-персиарни в Слуцке. В ходе работы над книгой был сделан целый ряд отдельных открытий и уточнений.

В приложении к книге опубликованы многочисленные тематические документы, такие как инвентари имений, справки, контракты, постановления дворянских собраний, выписки из метрических книг костелов, личные письма Яна и Леона Маджарских Радзивиллам. В их числе уникальный источник - выявленные в фондах Национального исторического архива Беларуси деловые записи отца и сына Маджарских, которые они выполняли на польском языке, но армянскими буквами.

Отдельно следует сказать несколько слов о сопровождающем книгу визуальном ряде. Он состоит из более чем 100 ранее неизвестных и малоизвестных иллюстраций, выявленных в архивах и музеях Беларуси, Польши, Франции, Италии, Нидерландов, Литвы, России, Украины, Великобритании, а также в частных коллекциях.

История рода Маджарских рассматривается в вышедшей монографии как яркий пример белорусско-армянских культурных связей в XVIII в. Долгое время сохраняя свою армянскую идентичность, представители рода сумели интегрироваться в локальное шляхетское сообщество Случчины и Новогрудчины. Данная книга позволит по-новому осмыслить вклад Яна и Леона Маджарских в белорусскую культуру и тесно связать их имена с одним из самых известных ее брендов. Собранный при работе над книгой материал также открывает целый ряд исследовательских сюжетов для дальнейших поисков по истории армянского присутствия на белорусских землях и места армян в истории Беларуси.

В настоящее время книгу "Маджарские: армянский род в истории Беларуси" можно приобрести: в Минске в магазинах "Клякса" (ул. Ульяновская 31) и "Академическая книга" (пр-т Независимости 72), а в Ереване в книжном магазине "Наири" (ул. Корюна 8 ).