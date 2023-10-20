Пятница, 20 Октября 2023 10:53

АрмИнфо. Сегодня в столице Армении - Ереване будет солнечно. Об этом на своей странице в Faceebook написал заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА Гагик Суренян.

По его словам, в столице с сегодняшнего дня начинается <золотая осень>.

Между тем, согласно сообщению Центра, с 20 по 24 октября в Ереване ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице сегодня днем составит 17-19 градусов тепла, вечером - 12-14 градусов, в ночь с 20 на 21 октября - 6-8 градусов выше нуля.

В регионах страны вплоть до 24 октября также прогнозируется погода без осадков. 24 октября в некоторых горных районах страны ожидается мокрый снег. Ветер западный с порывами до 2-6 м/с. Температура воздуха 20 октября понизится на 6-10 градусов.