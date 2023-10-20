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АрмИнфо. Армения стала 45-м государством- членом Совета Европы, отменившим смертную казнь при любых обстоятельствах.
Как сообщает пресс-служба СЕ, постоянный представитель Армении при Совете Европы Арман Хачатрян в присутствии Генерального секретаря Марии Пейчинович Бурич сдал на хранение ратификационную грамоту, завершив тем самым процесс ратификации Арменией Протокола № 13 к Европейской конвенции о правах человека, который предусматривает отмену смертной казни при любых обстоятельствах.
"Армения является 45-м государством - членом Совета Европы, ратифицировавшим этот Протокол (подробнее на странице Подписание и ратификация). Протокол запрещает смертную казнь при любых обстоятельствах, в том числе за преступления, совершенные в военное время или при неизбежной угрозе войны. Никакие отступления или оговорки к Протоколу № 13 не допускаются.
Данный договор дополняет Протокол № 6 к ЕКПЧ (отмена смертной казни во всех случаях, за исключением военного времени), который ратифицирован всеми государствами-членами. Присоединение к обоим протоколам является факультативным и свидетельствует о приверженности государств полной отмене смертной казни в законодательном порядке и на практике", - говорится в сообщении СЕ.
Вместе с тем добавляется, что в 2023 году исполняется 20 лет со дня вступления в силу Протокола № 13. "В своем недавнем совместном заявлении по случаю Европейского и Всемирного дня против смертной казни, отмечаемого 10 октября, Генеральный секретарь и Верховный представитель от имени Европейского союза приветствовали ратификацию Протокола № 13 Национальным собранием Армении и его подписание Азербайджаном и призвали оба государства-члена оперативно завершить процесс ратификации", - подытожили в СЕ.
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|В Ереване состоялось 7-е заседание Совместного комитета Армения-ЕС по упрощению визового режима
|Глава ереванской общины продал детсад: Прокуратура оспорит законность сделки в суде
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с Си Цзиньпином
|МККК опубликовал видеоматериал с кадрами текущей ситуации в опустошенном Арцахе
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|Самвел Шахраманян в ближайшее время выступит с заявлением
|Будет ли прекращено вещание в Армении российских государственных телеканалов? Отвечает министр
|Академгородок в Армении будет задействован в 2030 году
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|Комитет министров ЕС выступил с заявлением по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Проезд грузовиков по Военно-грузинской дороге закрыт из-за ухудшения погоды на территории Грузии - МЧС России
|Туркменистан выступает за «Зеленый» Шелковый путь и политическую логистику
|Генсек МОФ прибыла в Армению выразить свою солидарность с армянским народом
|Из более 100 тыс насильственно перемещенных арцахцев единовременную помощь получили около 80 тыс.
|Замглавы МИД Армении: ООН не смогла активировать свою систему раннего реагирования для предупреждения этнических чисток Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Все силы, заинтересованные в урегулировании отношений Армения-Азербайджан, обрадовались факту геноцида народа Арцаха - экс-госминистр НКР
|Завершено предварительное расследование в отношении 4-х медработников, содействовавших хищению более 908 млн драмов со стороны экс-директора МЦ <Сурб Григор Лусаворич>
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