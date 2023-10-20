Пятница, 20 Октября 2023 10:53

АрмИнфо. Армения стала 45-м государством- членом Совета Европы, отменившим смертную казнь при любых обстоятельствах.

Как сообщает пресс-служба СЕ, постоянный представитель Армении при Совете Европы Арман Хачатрян в присутствии Генерального секретаря Марии Пейчинович Бурич сдал на хранение ратификационную грамоту, завершив тем самым процесс ратификации Арменией Протокола № 13 к Европейской конвенции о правах человека, который предусматривает отмену смертной казни при любых обстоятельствах.

"Армения является 45-м государством - членом Совета Европы, ратифицировавшим этот Протокол (подробнее на странице Подписание и ратификация). Протокол запрещает смертную казнь при любых обстоятельствах, в том числе за преступления, совершенные в военное время или при неизбежной угрозе войны. Никакие отступления или оговорки к Протоколу № 13 не допускаются.

Данный договор дополняет Протокол № 6 к ЕКПЧ (отмена смертной казни во всех случаях, за исключением военного времени), который ратифицирован всеми государствами-членами. Присоединение к обоим протоколам является факультативным и свидетельствует о приверженности государств полной отмене смертной казни в законодательном порядке и на практике", - говорится в сообщении СЕ.

Вместе с тем добавляется, что в 2023 году исполняется 20 лет со дня вступления в силу Протокола № 13. "В своем недавнем совместном заявлении по случаю Европейского и Всемирного дня против смертной казни, отмечаемого 10 октября, Генеральный секретарь и Верховный представитель от имени Европейского союза приветствовали ратификацию Протокола № 13 Национальным собранием Армении и его подписание Азербайджаном и призвали оба государства-члена оперативно завершить процесс ратификации", - подытожили в СЕ.