Четверг, 19 Октября 2023 21:30

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните подчеркнул, что <дорожная карта> мира и нормализации отношений между Ереваном и Баку была сформирована в ходе встреч Пашинян-Алиев при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

<Я подчеркнул, что в ходе встреч между мной и президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля была по сути сформирована дорожная карта мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которая также была отражена в принятом Гранаде четырехстороннем заявлении. Приверженность сторон этой <дорожной карте> обеспечит прорыв в мирном процессе>, - отметил премьер-министр РА 19 октября на брифинге по итогам встречи с Шимоните в Ереване.

Пашинян заверил, что Армения подтверждала и подтверждает свою верность вышеупомянутым принципам.