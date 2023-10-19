Четверг, 19 Октября 2023 20:24

АрмИнфо. Визит премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните свидетельствует о новой динамике развития двусторонних отношений, заявил глава армянского кабмина 19 октября на брифинге по итогам встречи с литовской коллегой.

По его словам, об этом свидетельствуют взаимные визиты, которые активизировались в последние годы. Президенты Литвы и Армении совершали взаимные визиты в 2022 и 2023 годах. В 2021 году премьер-министр Армении также посетил Литву с рабочим визитом.

<Литва - один из наших надежных партнеров в ЕС. И мы благодарны за политическую поддержку, оказанную нам Литвой в отношениях ЕС-Армения, в помощи в принятии важных для нас решений в ЕС. Одним из таких решений является размещение гражданской наблюдательной миссии вдоль государственной границы Армении с Азербайджаном>, - сказал Пашинян.

Он напомнил, что в своем выступлении в Европарламенте он заявил, что Армения готова быть ближе к ЕС настолько, насколько ЕС посчитает это возможным. <С премьер-министром Шимоните мы обсудили, что это означает или может означать на практике. Говорили также о решениях, которые предстоит принять в ЕС в ближайшее время, которые касаются и региона Южного Кавказа>, - отметил он.

Пашинян представил премьер-министру Литвы проект и предложение Армении <Перекрестка мира>, о чем он говорил с трибуны Европарламента. Главная цель проекта, как пояснил армянский премьер, перезапуск и активизация региональных коммуникаций север- юг, восток-запад, в том числе через территорию Армении, которые соединят Каспийское море со Средиземным, Черное море с Персидским заливом.

<Это может стать долгосрочной гарантией стабильности и развития не только нашего региона, но и стать важным звеном глобального экономического сотрудничества. Это также может активизировать экономические связи ЕС-Армения, Литва-Армения>, - сказал премьер-министр Армении.

В последние годы товарооборот между Арменией и Литвой значительно увеличился в процентах, но абсолютные цифры остаются символическими, подчеркнул премьер РА. По его словам, армяно-литовской межправительственной комиссии по сотрудничеству есть над чем подумать и есть над чем работать. Премьер-министры договорились активизировать эту работу.