Четверг, 19 Октября 2023 19:45

АрмИнфо.Ереванский государственный кукольный театр им. Ованнеса Туманяна, который является одной из ведущих театральных трупп Армении, удостоился статуса национального. Как сообщает пресс-служба Министерства образования науки, культуры и спорта Армении, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В источнике говорится, что своей деятельностью Театр способствует развитию не только кукольного искусства, но и эстетического воспитания. За более чем 80 лет деятельности в Кукольном театре были поставлены 435 спектаклей, на которых присутствовало в общей

сложности более 5 млн. зрителей. На данный момент в репертуаре Театра более 40 спектаклей.

Деятельность и богатый опыт театра стали основой также для формирования кукольных трупп в регионах, которым постоянно оказывается профессиональная поддержка.

Труппа также активно гастролирует в регионах Армении и за рубежом. В частности, театр участвовал в 100 международных фестивалях, в том числе в США, Канаде, Коста-Рике, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польше, Чехии, Сербии, Венгрии, Литве, Румынии, Беларуси, Молдове, Грузии, Казахстане, ОАЭ, Ливане, Египте, Сирии, Тунисе, Иране, Индии, Таиланде, Бахрейне, удостоившись различных наград и дипломов, в том числе на самых престижных фестивалях.