Четверг, 19 Октября 2023 19:45

АрмИнфо.Прокурор по делу в отношении депутата от оппозиционной фракции <Армения>, бывшего директора столичного медцентра <Измирлян> Армена Чарчяна потребовал приговорить его к 5 годам лишения свободы. Об этом в сообщил в соцсети его адвокат Эрик Алексанян.

По его словам, с соответствующим ходатайством выступила сторона обвинения на состоявшемся сегодня судебном заседании в Уголовном суде Еревана.

Очередное заседание пройдет 24 октября, где адвокат выступит с защитной речью.

Напомним, что известный врач Армен Чарчян обвиняется в подкупе избирателей и принуждении сотрудников медцентра <Измирлян> к участию в голосовании на внеочередных выборах в Национальное собрание 20 июня 2021 года