Четверг, 19 Октября 2023 19:44

АрмИнфо.Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович представил ход масштабного расследования преступлений Азербайджана, связанных с этническими чистками в Нагорном Карабахе, военной агрессией против мирного населения НК, насильственным депортацией армян НК, военными преступлениями и пленением лиц насилия в отношении этнических армян, надругательствами над телами погибших и т.д.

Согласно пресс-службе Следкома РА, в ходе встречи Кярамян выразил надежду, что визит представителя Совета Европы будет способствовать обеспечению прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, формированию полноценного представления о масштабах военных преступлений Баку.

Аргишти Кярамян обратил внимание на то, что все население Нагорного Карабаха, более ста тысяч человек, ради спасения своей жизни было вынуждено покинуть свои дома и практически за три дня перебралось в Армению, оставив все свое имущество и имущество, что является еще одним явным проявлением этнической чистки.

Миятович рассказала, что цель их миссии - всестороннее ознакомление с проблемами перемещенных лиц и обеспечение защиты их прав. В ходе встречи были обсуждены уголовно-правовые вопросы этнической чистки и насильственной депортации более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха, вопросы защиты жизненно важных прав жителей Арцаха.