Четверг, 19 Октября 2023 17:27

АрмИнфо. В Ереване состоялось 7-е заседание Совместного комитета Армения-ЕС по упрощению визового режима. Оно прошло под председательством руководителя европейского департамента МИД РА Ара Маргаряна и заместителя руководителя отдела визовой политики Европейской комиссии Антуана Савари.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в заседании также участвовали представители профильных ведомств Республики Армения, а также представители делегации ЕС в Армении и консульских отделов стран-членов ЕС.

На встрече армянская сторона представила проблемы, связанные с реализацией соглашения "Об облегчении выдачи виз между Республикой Армения и ЕС", подробно уточнив те положения, требования которых не выполняются. Детально были рассмотрены жалобы, поступившие от граждан РА, представлены положительные показатели сотрудничества в вопросе реадмиссии и прогресс, достигнутый Арменией.

В контексте поднятых вопросов европейская сторона, в свою очередь, представила аргументы, которые в основном касались загруженности посольств и деятельности армянских туристических организаций. При этом сторона ЕС выразила готовность искать совместные решения для исправления рассматриваемой ситуации.

Ара Маргарян также коснулся необходимости начать диалог по либерализации виз РА- ЕС, отметив, что этот вопрос входит в число приоритетов правительства Армении