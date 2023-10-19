Четверг, 19 Октября 2023 17:26

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении оспорит законность продажи детского сада-ясли <Шогер> в ереванской общине Малатия-Себастия, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, бывший глава общины Малатия-Себастия города Еревана А.Г. в 2004 году при содействии членов совета старейшин общины злоупотреблял своими служебными полномочиями, использовал свое служебное положение против интересов службы и общественности, по неосторожности причинив тяжкие последствия.

В частности, решением мэра Еревана от 11 мая 2004 года детский сад-ясли <Шогер> общей площадью 8760,0 квадратных метров был передан общине района Малатия-Себастия с правом безвозмездного (постоянного) пользования. При этом община не имела права его отчуждать.

Несмотря на предусмотренный законом запрет, 17 сентября 2004 года глава общины Малатия-Себастия А.Г. представил на рассмотрение членов совета старейшин предложение о прямой продаже ясли №304 по улице Бабаджаняна компании <Халатян Варжаран>. В тот же день члены совета одобрили одобрили предложение.

29 октября 2004 года был заключен договор купли-продажи недвижимости за 30 млн ниже рыночной. Между тем, реальная стоимость недвижимости в данный период составила 295 млн драмов. Затем приказом главы общины А.Г., 17 декабря 2004 года, ясли был расформирован.

19 октября 2023 года прокурор возбудил против А.Г. публичное уголовное преследование по части 2 статьи 308 УК РА, принятого 18 апреля 2003 года (превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). В ближайшее время прокуратура подаст иск в Антикоррупционный суд с требованием признать договор купли- продажи недвижимости недействительным.

Напомним, что 14 сентября на заседании правительства генпрокурор Анна Вардапетян сообщила, что прокуратура возбудила уголовные дела по факту незаконной приватизации 24 детских садов в Ереване. По ее словам, зафиксированные нарушения относятся к отчуждению по цене ниже рыночной или кадастровой стоимости. В связи с этим, расследования направлены на выяснение обстоятельств продажи, наличия ограничений на нее, круга компетентных должностных лиц и размера окончательного ущерба и возмещения ущерба, причиненного обществу, пояснила Вардапетян. Генпрокурор отметила, что изучаются аналогичные дела также в областях страны. Как пояснила генпрокурор, согласно закону детские сады не подлежат приватизации, поэтому сперва их фиктивно упраздняли, а затем они были приватизированы ограниченным кругом лиц, и далее - отчуждены. В результате, генпрокуратура изучает не только процесс упразднения, но и существующие <под этим> коррупционные риски