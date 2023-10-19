Четверг, 19 Октября 2023 17:23

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 18, 20, 22, 22а, 22/2, 22/3, 24а на пр. Багратуняца, жилой дом 23 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 17, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 в 4-ом квартале Давташен, жилые дома 3, 9, 15, 19, 89 на улице Бабаджаняна, участки 3, 6, 10, 11, 12, 14, 21, 42 в кв. “Г-1” и участок 5/3 на улице Шираза; жилой дом 90 на улице Раффи;

11:00-17:00 жилые дома 8/1, 10 на улице Каджазнуни, основная школа N14 им Нар-Доса, жилые дома 2, 2а на улице Туманяна, жилые дома 34, 36, 38, 41 на улице Исаакяна, жилые дома 14, 39, 41, 43, 45, 45а на пр. Маштоца, жилые дома 2, 4 на улице Хоренаци, жилой дом 1 на улице Бюзанда, частные дома 52-80 на улице Фирдуса, частные дома 15, 30-34 на улице Чайковского, музыкальная школа им. Спендиаряна, жилой дом 15 на улице Ханджяна, жилые дома 4, 6 на проходе Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 8/3 на улице Аргутяна, частные дома 1-18 на улице Бакунца, 1-19 на улице А. Хачатряна, 22/5-32/13 на улице Улнеци, жилые дома 5, 7, 7а, 9 на улице Н. Адонца, жилые дома 1-3 на улице Толбухина, школа N77, жилые дома 6/1-6/6, 12/5 на улице Д. Анахта, абоненты-жильцы по адресу: пр. Аршакуняца 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 41, 45, 49, 53 на улице Вильнюса, ясли-детский сад N104 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; частные дома, прилегающие к улице Н. Сафаряна, частные дома на улице Дуряна 15 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 квартал “Мугни” в городе Аштарак; село Уджан;

в Араратской области:

10։30–12:30 частично улицы Шаумяна, Туманяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30–12:30 частично села Гер-Гер, Гладзор;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 село Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:30-12:30 улица Абовяна, частично улицы Гетапня, Камо в городе Дилижан;

12:30-14:00 частично улицы Мясникяна, Саят-Новы, Гетапня, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Лернапат, Лернаджур;

в Ширакской области:

10:00-16:00 села Мец Сепасар, Покр Сепасар, Казанчи, Сизавет в Ашоцком регионе;

11:00-16:00 села Гусанагюх, Ширакаван, Лусахбюр, Исаакяна, Бардзрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Анийском регионе;

11:00-17:00 села Караберд, Ланджик, Дзитанков в Анийском регионе; улицы Еритасардакана, Туманяна в городе Маралик.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00–16:00 жилые дома 11 на улице О. Овсепяна, 19 на улице Ехбайрутяна, 32 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улице О. Ованнесяна, Маркварти; жилые дома 4/7а, 21, 21а на улице Ширака, собственные дома на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1А, 1Б в 4-ом квартале Давташена, улица Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовян, частные дома 62-73 на улице Сасунци Давид;

11:00-16:00 частные дома 1-21 на 1-ой улице Нубарашена, 1-29, 2-41 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1 на 6-ой улице Нубарашена, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 1 на пр. Баграмяна, 20 на улице Московяна, жилые дома 6-31 на улице Улнеци, 12-44, 50 на улице Мамиконянца, 15-19 на улице Хачатряна, 26 на улице Вагаршяна, 25 на улице Папазяна, собственные дома 99-120 на улице Эмина, жилые дома 29/2-31 на пр. Комитаса, школа N44, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе, собственные дома 49-138 на улице Заряна, МВД (односторонне), жилой дом 68а на улице Теряна, абоненты-жильцы жилых домов 13, 13г, 15а на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00–13:00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами;

10։30–12:15 частично улица Маркса в городе Арташат;

10։30–12:50 частично улицы Айвазовского, Касяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

13։00-16:00 ЗАО “Ворогум Джрар” в городе Масис; абоненты (не являющиеся жильцами) “Павриз”, “Мелиорациа”, “Гринфло”, “Кармир Хач”, “Виллашен” в селе Айанист;

в Вайоц Дзорской области:

10։30–11:30 частично село Малишка;

в Котайкской области:

11:00-17:00 квартал “Кармир”, улицы Волкова, Интернационал, Эллари, Барекамутян, Ереванян, Гарни, Гегард, частично улица Анрапетутяна в городе Абовян; села Элар, Маяковский и частично село Балаовит;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 населенный пункт Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).