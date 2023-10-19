Четверг, 19 Октября 2023 17:07

АрмИнфо.Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился в Пекине, в Доме народных собраний с председателем КНР Си Цзиньпином.

Перед началом состоявшейся в четверг, 19 октября, встречи национальный лидер туркменского народа и глава КНР сфотографировались на фоне Государственных флагов обеих стран.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые векторы туркмено-китайского взаимодействия, демонстрирующего поступательную динамику на двусторонней и многосторонней основе и выстраиваемого с расчётом на долгосрочную перспективу.

Си Цзиньпин призвал к укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Туркменистаном, которое служит фундаментальным интересам двух стран и общим чаяниям двух народов.

Китай будет продолжать работать с Туркменистаном, чтобы способствовать устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних отношений и принести больше пользы двум народам, заявил Си Цзиньпин на встрече с Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает агентство Синьхуа.

Национальный лидер туркменского народа отметил, что традиционная дружба между Туркменистаном и Китаем прослеживается на протяжении более двух тысяч лет, уходя своими корнями в далёкое прошлое, обе страны и их народы были тесно связаны Великим Шёлковым путём.

Великий Шёлковый путь, проходивший через территорию Центральной Азии из Китая в Европу, стал фактором развития и прогресса всей мировой цивилизации.

«Говоря об обеспечении устойчивого развития в регионе, отмечаю важность усилий по сопряжению стратегии Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути» с инициативой Китая «Один пояс, один путь». На протяжении многих лет данная инициатива способствовала укреплению торговых и культурных связей в Евразийском регионе», - сказал председатель Халк Маслахаты Туркменистана. Об этом сообщает госинформагентство TDH.

Туркменистан твёрдо настроен на дальнейшее упрочение братских, дружественных связей с Китаем, заявил Гурбангулы Бердымухамедов и подчеркнул высокий уровень обоюдного доверия, взаимопонимания и открытости, достигнутый за последние годы в отношениях между двумя странами.

Такой характер сотрудничества вносит заметный конструктивный вклад в сохранение и укрепление международной стабильности и безопасности, способствует решению целого ряда актуальных региональных вопросов, выступает важным фактором ускорения и расширения торгово-экономических процессов на азиатском континенте, сказал председатель Халк Маслахаты.

«Туркменистан твёрдо настроен на дальнейшее упрочение братских, дружественных связей с Китаем, а также готов к продолжению совместной работы в политической, экономической, гуманитарной сферах», - подчеркнул национальный лидер туркменского народа.

По окончании встречи состоялось подписание двусторонних документов. В их числе: Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркменистана и Главным таможенным управлением КНР по сотрудничеству в области укрепления потенциала Программы Уполномоченных экономических операторов.