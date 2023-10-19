Четверг, 19 Октября 2023 16:24

АрмИнфо. Международный Комитет Красного Креста опубликовал видеоматериал, в котором рассказывается о поиске немногочисленных жителей Нагорного Карабаха, оставшихся в республике после азербайджанской агрессии.

В сообщении отмечается, что команды МККК посещают общины в Нагорном Карабахе, пытаясь оказать помощь людям после массового исхода, последовавшего за недавней эскалацией боевых действий.

"Небольшое количество людей остается в своих домах либо по собственному выбору, либо потому, что они не смогли уйти сами. Некоторым требуется медицинская помощь или еда и вода. Другие просят помочь связаться с близкими или найти транспорт для отъезда. Наши команды также помогли аккуратно доставить умерших людей в морги", - говорится в сообщении МККК.

Также отмечается, что команды МККК контактируют с небольшим количеством жителей, которые остаются в своих домах, кроме того выявляются новые люди.

"Дома, магазины и офисы остались заброшенными, а на улицах можно увидеть множество собак и кошек.

Недавно мы встретили мужчину, который остановился в небольшом киоске в торговом центре. Другие с радостью получают хлеб и воду или пользуются телефонами МККК, чтобы попытаться связаться с семьей или друзьями.

К команде МККК обратился мужчина, который живет со своим 92-летним отцом в очень отдаленном горном поселке. Он не знал, что так много людей покинули регион, поскольку он уже несколько недель был без электричества, без доступа к телевидению и радио", - говорится в сообщении к видеоролику.

"Я увидел издалека, что ты приехал. Я собирался набрать воды и увидел вас", - сказал Аарон Казарян в беседе с командой МККК.

"Когда люди бежали, я не мог уйти с отцом, потому что он очень старый человек. Слава Богу, что вы пришли, мы вас увидели и получили информацию о том, что сейчас происходит", - сказал он