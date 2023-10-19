Четверг, 19 Октября 2023 16:06

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 19 октября одобрило пакет законов, предлагающих регулировать порядок обращения с подарками, получаемыми государственными служащими и должностными лицами. Как пояснил министр юстиции Григори Минасян, по закону, подарки, подаренные государственным служащим и лицам, занимающим государственные должности, становятся государственной или муниципальной собственностью. Если подарки, преподнесенные в рамках или во время государственных или официальных визитов или мероприятий, командировок, а также во время торжественных мероприятий, превышают по стоимости 60 000 драмов, они считаются государственной или муниципальной собственностью и лица, занимающие государственные должности, обязаны передать их в собственность государству или сообществу в установленном порядке.

Несмотря на вышеизложенное, действующее законодательство не предусматривает специальных правил обращения с подарками, попавшими в собственность государства по указанным выше основаниям.

Предлагаемым пакетом, по словам главы Минжста, предлагается наделить Комитет по управлению госимуществом полномочиями распоряжаться подарками, переданными в госсобственность. Госслужба протокола будет выдавать заключение по подаркам, преподнесенным президенту, премьер-министру, спикеру НС, вице-премьерам, министрам и замминистрам, парламентским делегациям, руководителям органов, подведомственных правительству и премьер-министру, их заместителей, а также вести реестр презентов.

Также предлагается уточнить круг подарков, которые считаются допустимыми согласно закону <О государственной службе>, в том числе имущество, предоставляемое в качестве награды или государственного подарка.

Подарки, превышающие по стоимости 60 000 драмов, смогут передавать музеям, Нацбиблиотеке, на благотворительные цели, оставлять самому чиновнику до окончания срока полномочий. Если вручаемый подарок не указан в перечне, который подпадает под правила государственного протокола, и если его невозможно вернуть дарителю, то он подлежит продаже на публичном аукционе.

<Нам всем следует зафиксировать: чиновники не имеют права получать подарки, и дарить подарки чиновникам нельзя! Мы это должны со временем зафиксировать, и сделать нормальным повседневным восприятием нашей жизни. Мы должны суметь жить по этим правилам, поскольку мы видим конкретные результаты последовательной антикоррупционной политики. И нам очень нужны эти результаты>, - заключил премьер Никол Пашинян.