Четверг, 19 Октября 2023 14:42

АрмИнфо. Президент Арцаха Самвел Шахраманян в ближайшее время выступит с заявлением. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

"Ложные сведения, распространяемые в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях о том, что якобы после военных действий 19 сентября правительство Республики Арцах приобрело квартиры или имущество у разных граждан, предоставило займы или наличные деньги, не соответствуют действительности.

Призываем граждан, владеющих подобными сведениями, обратиться в правоохранительные органы РА, представить соответствующие сообщения о преступлениях", - заявили в Инфоштабе, призвав не поддаваться на разного рода спекуляции.

"Сообщаем, что президент Самвел Шахраманян в ближайшее время коснется этого и ряда других вопросов в своей публичной речи", - добавили в Инфоштабе.

Отметим, что это будет первое обращение Шахраманяна после падения Арцаха в результат азербайджанской агрессии 19-20 сентября.