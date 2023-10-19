Четверг, 19 Октября 2023 14:40

АрмИнфо. Министр высокотехнологической промышленности РА Роберт Хачатрян отказался прокомментировать все чаще звучащие заявления о том, что российские государственные телеканалы угрожают национальной безопасности Армении.

В беседе с журналистами он уклонился ответить на прямой вопрос о том, обсуждается ли вопрос о прекращении вещания этих каналов в стране. <Давайте не забегать вперед, будет принято решение, мы вас об этом проинформируем. Тем более, что каких-либо установленных сроков для рассмотрения данного вопроса нет. Сколько потребуется, столько и будем обсуждать>, - дипломатично ответил министр, добавив, что рассматриваются все варианты, но какого-либо решения нет.

Напомним, что ранее председатель Комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян сообщил о выявленных нарушениях положений договора о вещании российских телеканалов в общественном мультиплексе республики - <Первого канала>, <Россия Планета> и <Культура>. По его словам, поскольку речь идет о межправительственном соглашении, нет необходимости в их лицензировании. По этой причине, Армения не может отзывать лицензии или возбуждать делопроизводство. Между тем, как подчеркивал глава Комиссии, в последнем проведенном мониторинге, проведенном Комиссией, выявлено множество нарушений: это дезинформация и враждебные высказывания об Армении, народе и властях. <Именно по этой причине был поднят шум, ведь все невооруженным глазом видят, что в контексте последних событий в Карабахе <Первый канал всемирная сеть> ведет антиармянскую пропаганду на российских каналах. Даже если принять во внимание свободу слова, зарубежные вещатели общественного мультиплекса ограничены в своем контенте, чего, по данным нашего регулярного мониторинга, в случае с российскими каналами не наблюдается>, - сказал Акопян. Он добавил, что кроме российских, других зарубежных вещателей в общественном мультиплексе Армении нет, но пользоваться этим, и представлять контент с нарушениями было бы неправильно. Армения - единственная постсоветская республика, в общественном мультиплексе которой вещают российские телеканалы. Российских каналов нет в общественном мультиплексе и таких стран, как Казахстан или Таджикистан, которые также являются союзниками России.

Напомним, что на основании межправительственного соглашения, подписанного между правительствами Армении и России 30 декабря 2020 года, разрешено вещание 3 российских каналов в общественном мультиплексе, а за реализацию пунктов межправительственного соглашения отвечают два уполномоченных от Армении и России органа: со стороны Армении - министерство высокотехнологической промышленности, со стороны РФ - министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Согласно статье 8 соглашения между правительствами РА и РФ о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций, уполномоченные органы государств сторон один раз в год, а при необходимости и чаще проводят консультации по текущему состоянию сотрудничества в рамках соглашения, направлений развития и возможных разногласий.