Четверг, 19 Октября 2023 14:33

АрмИнфо.Правительство Армении на заседании 19 октября утвердило концепцию программы <Академический городок>.

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андресян, представляя проект, заявила, что, согласно государственной программе развития Армении до 2030 года, планируется создать Академический городок, как современную среду для качественного образования и исследований. По ее словам, необходимость создания Академгородка обусловлена целями обеспечения конкурентоспособного на международном уровне высшего образования и науки, соответствующих лучшим стандартам, а также эффективной интеграции этих двух сфер.

<Добавление исследовательского компонента в вузовское образование обеспечит приобретение и укрепление знаний и навыков в прикладном и реальном контекстах. Академгородок также будет гарантировать лучшее применение полученных знаний. При этом будет обеспечен вклад знаний, технологий и инноваций, созданных в сотрудничестве с государственными и частными организациями>, - заявила Андреасян, напомнив, что для реализации проекта 21 апреля с.г. Был создан фонд <Академического городка>.

<В целях дальнейшего уточнения и регламентации работы сегодня мы представляем концепцию, определяющую цели и задачи создания Академгородка, кластеры Академгорода, планируемое количество студентов и преподавателей, ученых и административных работников, инфраструктуру это должно быть предусмотрено в Академгородке и другие требования>, - сказала министр.

Глава МОНКС сообщила, что для физического размещения Академгородка запланированы два места: территория, прилегающая к 17-му кварталу

города Еревана, преобладающая часть которой является государственной или коммунальной собственностью, и территория киностудии <Айфильм> им. имени Амо Бекназаряна, общая площадь которого составляет около 700 гектаров. При этом основной площадкой будет территория, прилегающая к 17-му кварталу, а территорию киностудии <Айфильм> будет использована, если в этом будет необходимость в соответствии с генеральным планом.

По словам министра, на территории Академгородка будут размещены до 16 вузов - до 8 государственных укрупненных вузов и до 8 частных или международных высших учебных заведений.

<На данный момент в концепции подробно описаны 4 кластера - технологический, искусств, образовательный и офицерский. Академгородок примыкает к одной магистрали, он будет связан с Ереваном и железной дорогой, часть которой уже проходит через основной участок. Планируется, что передвижение по территории Академгородка будет иметь особый регламент - на велосипедах, электротранспорте и другими способами. Здесь будут работать и жить около 44 000 человек>, - сказала министр.

Будет создана совершенно новая инфраструктура, которая будет включать в себя застройку образовательных учреждений, научно-исследовательских центров, производственных экспериментальных центров, сельскохозяйственной опытной пашни, появится спальный или жилой район, многофункциональный концертный зал, кинотеатр и театр, залы для различных видов спорта, ВУЗа и спорта для деятельности клубов, а также необходимые жилищные условия для здорового образа жизни. Здесь планируется разместить национальный стадион вместимостью до 35 тысяч зрителей, водные бассейны. Также будет внедрена транспортная система, построены автостоянки.

По ее словам, уже есть договоренности с международной престижной архитектурной организацией GMP и компаниями-застройщиками.

<Будет три этапа - проектирования, который начнется в октябре и завершится в сентябре 2025 года, строительства, который начнется с октября 2025 года и завершится в декабре 2029 года. И последний - этап обслуживания, который в полном объеме начнется с января 2030 года>, - заключила Жанна Андреасян.