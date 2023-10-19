Четверг, 19 Октября 2023 14:17

АрмИнфо. Агрессивные действия Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха привели к масштабному кризису прав человека. Массовое изгнание более 100 тысяч армян из своих домов - это не что иное, как этническая чистка. Об этом заявил постпред Армении в Совете Европы Арман Хачатрян на обсуждениях в Комитете министров СЕ, посвященных гуманитарной ситуации, сложившейся в результате политики этнической чистки, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

"Утверждения азербайджанцев о том, что эти люди уехали добровольно, не выдерживают никакой критики. В принятой 12 октября резолюции ПАСЕ также подтвердила, что почти все армянское население региона покинуло свою историческую родину из-за реальной угрозы физического уничтожения, политики ненависти к армянам в Азербайджане и отсутствия доверия. Азербайджан должен быть привлечен к ответственности за этнические чистки в Нагорном Карабахе, незаконное применение силы и, соответственно, действия, противоречащие уставу СЕ и обязательствам членства", - отметил он.

Генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович Бурич представила Комитету министров детали встречи 17 октября с премьер-министром Николом Пашиняном.

В этой связи Арман Хачатрян высоко оценил проведение встречи, которая предоставила хорошую возможность обсудить гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате насильственного перемещения армянского населения из Нагорного Карабаха, последующие шаги поддержки со стороны международного сообщества, в том числе Совет Европы, в решении существующих проблем.

При участии председателя ПАСЕ Тини Кокс были обсуждены одобренная на осенней сессии ПАСЕ резолюция "Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе" и одноименная консультация. Хачатрян представил Комитету министров основные положения резолюции, отметив важность последовательных шагов со стороны Комитета министров по итогам консультаций ПАСЕ.

Добавим, что как уже сообщало АрмИнфо, на встрече Евросоюз от имени стран-членов ЕС сделал заявление, к которому также присоединились Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Исландия, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Сан- Марино.