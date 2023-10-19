Четверг, 19 Октября 2023 12:56

АрмИнфо.Самые активные из азербайджанской "пиар-команды" Русской общины НКР вновь удивляют своим бессовестным словоблудием и хамским отношением к православным верующим. Об этом заявил секретарь Совета российских соотечественников НКР Андрей Сергеев, указав на ТГ- канал "ДБ".

"Сепаратизмом Вы называете возрождение православия на карабахской земле? Укрепление русской культуры? Вы кичитесь тем, что храм, возведённый Русской общиной НКР, перейдёт к бакинской епархии Русской Православной Церкви? Вы считаете, что этим можно бравировать? А бакинская епархия РПЦ солидарна с Вами в этом вопросе?

Приход храма Рождества Христова - это православные верующие, покинувшие родные дома и потерявшие всё своё имущество в результате очередной военной агрессии Азербайджана после 9 месяцев блокады. Православные лишились храма, который обустроили, в котором молились, а вы после этого советуете им кусать локти... Такова ваша хвалёная толерантность по-азербайджански? И, наконец, сколько можно врать относительно храма в Куропаткино и места проведения Масленицы - не надоело?

Вам поперёк горла встала деятельность Русской общины НКР. Вы этого и не скрывали - пересчитайте число ваших материалов, посвящённых Общине.

Вы не стесняясь поддержали заявление вашего депутата, зампреда по обороне и безопасности, Хикмета Бабаоглу: "Азербайджан победил Русский мир в Карабахе". Вам было нескрываемо радостно и от следующего заявления: "Жители с российскими паспортами массово покидают Карабах".

Вы избавились от всего карабахского населения, включая россиян и православных, и уже начали стирать христианское наследие, занимаетесь своим любимым делом - фальсификацией истории.

Историю возрождения русского православия на карабахской земле вам не стереть. Русское православие возродили совместными усилиями Российский Миротворческий контингент и Русская община НКР! И бакинская епархия в этом богоугодном деле никоим образом не участвовала.

Историю возведения этого храма Вам также не удастся стереть и переписать. Храм Рождества Христова был возведён при самом активном участии Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви. При личной поддержке Святейшего Католикоса всех армян Гарегина ? и Главы Арцахской епархии ААЦ епископа Вртанеса Абрамяна. Это был подарок братьев во Христе армян карабахским православным. Мы этого никогда не забудем и не позволим забыть другим!", - отметил Андрей Сергеев.