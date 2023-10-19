Четверг, 19 Октября 2023 12:55

АрмИнфо.Мы находимся рядом с Арменией. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот.

"Остановите азербайджанскую и российскую агрессию против армянской демократии. ЕС должен действовать сейчас. Спасибо армянским коллегам за вдохновляющий разговор о мире, примирении и стабильности на Южном Кавказе", - написал Рот в своем Твиттер.