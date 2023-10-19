Четверг, 19 Октября 2023 11:43

АрмИнфо. Насильственно перемещенные в Армению жители Нагорного Карабаха не обеспечены элементарными бытовыми условиями. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

"По мере того, как обещания правящей силы о надлежащем приеме и размещении арцахцев покоряют "европейские вершины", проблемы арцахцев увеличиваются и накапливаются", - отметил депутат, добавив, что переселенцы из Нагорного Карабаха не обеспечены элементарными бытовыми условиями. Частности, многие вопросы, связанные с образованием, здравоохранением, социальным обеспечением, либо не решены, либо решены частично. "Все это проявится в ближайшие месяцы, когда ситуация станет взрывоопасной и непредсказуемой", - подчеркнул оппозиционер.

Напомним, что в результате агрессии со стороны Азербайджана против Нагорного Карабаха 19-20 сентября, в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца, 30 тысяч из которых - дети. Правительство РА по мере возможности реализует различные программы по решению их бытовых условий. В частности, каждый переселенец получил единовременную помощь в размере 100 тыс драм, по 50 тыс драм на человека направляются на оплату арендованного жилья и по 10 тыс драм на человека - за оплату коммунальных услуг. Осуществляется и ряд других мероприятий.