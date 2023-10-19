Четверг, 19 Октября 2023 11:39

АрмИнфо. Посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян обратился к гражданам Армении с призывом сдавать свободные квартиры в аренду соотечественникам из Арцаха.

<Пожалуйста, сдайте квартиру или дом нашим соотечественникам - вынужденным переселенцам из Арцаха, и установите цену ниже рыночной, не повышайте цену исходя из рыночного спроса, потому что сформировавшийся на данный момент <рыночный> спрос был вызван трагическими событиями, произошедшими с нами>, - отметил посол в своем микроблоге в X.

Он призвал сдавать квартиры в аренду по довоенным, докризисным, а по возможности и более низким ценам, со скидками. <Пожалуйста, давайте сделаем это. Мы все - носители одной и той же трагедии, нам всем предстоит преодолеть эту катастрофу>, - подчеркнул Марукян.

Отметим, что в результате массового исхода армян из Нагорного Карабаха в Армению переехало свыше 100 тысяч человек