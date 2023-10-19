Четверг, 19 Октября 2023 10:25

АрмИнфо.Евросоюз продолжает с обеспокоенностью следить за крайне сложной ситуацией, сложившейся в результате массового исхода карабахских армян после военной операции Азербайджана 19 и 20 сентября и девятимесячной блокады Кашатагского Лачинского) коридора. Почти все население Нагорного Карабаха, а это более 100,6 тыс. человек, нашло убежище в Армении. Об этом говорится в заявлении ЕС по итогам заседания Комитета министров.

При этом в заявлении подчеркивается крайняя важность обеспечения постоянной беспрепятственной гуманитарной поддержке тем, кто все еще остался в Нагорном Карабахе и находится в нужде, а также тем, кто уехал.

В этом ключе напоминается, что Европейская комиссия на прошлой неделе объявила о дополнительном пакете гуманитарной помощи в размере 10,45 млн евро сверх 20,8 млн евро, уже предоставленных с 2020 года.

"Азербайджан должен обеспечить права человека, основные свободы и безопасность карабахских армян, включая их право жить в своих домах достойно, без запугивания и дискриминации. Азербайджан также создать условия для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения беженцев и перемещенных лиц в Нагорный Карабах с должным уважением к их истории, культуре и правам человека. Кроме того, необходимо эффективно защищать и гарантировать культурное наследие и права собственности местного населения", - подчеркивается в заявлении.

В этом ключе напоминается, что Азербайджан должен соблюдать временные меры, указанные Европейским судом по правам человека от 22 сентября. А именно, воздерживаться от принятия любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение их обязательств по Конвенции, в частности статьи 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания).

"Мы приняли к сведению публичные заявления президента Азербайджана Алиева о готовности жить в мире с карабахскими армянами и защищать их права. Азербайджан несет очевидную главную ответственность за судьбу населения. Должны быть предоставлены материальные, конкретные и прозрачные гарантии. В качестве важной меры укрепления доверия мы ожидаем всеобъемлющей амнистии для всех карабахских армян, включая их представителей, и воздержания всех сторон от жесткой риторики", - говорится далее в заявлении.

Вместе с тем подчеркивается, что международный доступ в Нагорный Карабах имеет решающее значение, когда речь идет об оказании столь необходимой помощи и обеспечении независимого мониторинга ситуации на местах.

"Европейский Союз принял к сведению два недавних визита ООН. Мы высоко оцениваем работу Специального представителя Генерального секретаря по вопросам миграции и беженцев, который оказывает поддержку и помощь властям Армении в борьбе с этим массовым исходом на ее территории, и с нетерпением ожидаем миссии Совета Европы по установлению фактов под руководством Комиссара по правам человека Дуни Миятович, и ее последующих рекомендаций.

ЕС подтверждает свою поддержку суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении. Мы призываем Азербайджан подтвердить свою безоговорочную приверженность территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года.

ЕС по-прежнему привержен содействию диалогу между обеими сторонами в целях обеспечения всеобъемлющего и устойчивого мира на благо всего населения региона", - говорится в заявлении.

К этому заявлению ЕС присоединились Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан- Марино.