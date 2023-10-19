Четверг, 19 Октября 2023 10:00

АрмИнфо.Одной из приоритетных задач международного сотрудничества Туркменистана является достижение разумного баланса между производственной деятельностью и охраной окружающей среды, обеспечением экологической безопасности, сказал председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Пекине на конференции высокого уровня по взаимосвязанности в рамках Третьего международного форума «Один пояс, один путь»,

– На этом основано наше понимание сути и смысла «Зелёного» Шёлкового Пути, - подчеркнул национальный лидер туркменского народа, отметив, что предложение Туркменистана об учреждении Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата, является логичным и своевременным шагом. Ашхабад готов предоставить для работы Центра все необходимые технические и организационные условия.

Органичной частью экологической стратегии Туркменистана является снижение и искоренение негативных последствий выбросов углекислого газа и метана в атмосферу. Речь, в первую очередь, идёт о поэтапном переходе к внедрению и использованию современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, особенно в сферах энергетики, промышленности и транспорта, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Ашхабад также активно проводит международную кооперацию в области водородной энергии. «Считаем эти шаги Туркменистана важным практическим вкладом в создание «зелёных коридоров» сотрудничества, в том числе, в рамках стратегий «Возрождение Великого Шёлкового пути» и «Один пояс, один путь», - приводит слова председателя Халк Маслахаты Туркменистана информагентство TDH.

По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, взаимосвязанность в экономике, международный обмен технологиями, опытом, навыками и методиками являются объективными тенденциями мирового развития. Они предполагают более тесную кооперацию в производстве, создание интеграционных технологических и цифровых платформ, коммуникационных систем.

Все это призвано сформировать целостную и устойчивую логистику сотрудничества в глобальном масштабе, причём не только в техническом смысле.

– Сегодня, на наш взгляд, востребовано понятие политической логистики. Вижу её как многоуровневую систему взаимодействия государств, разделяющих представления и перспективы экономического развития и сотрудничества, свободного от политизации и идеологических клише, основанного на равенстве, взаимном уважении и учёте интересов друг друга, – заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана.