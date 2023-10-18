Среда, 18 Октября 2023 20:57

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян провел рабочий обед с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии Луизой Мушикивабо.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян приветствовал визит Мушикивабо в Армению и подчеркнул важность сотрудничества с Международной организацией франкофонии для правительства Республики Армения. Глава кабмина отметил, что двустороннее сотрудничество, особенно в последние годы, активно укрепляется, и выразил уверенность, что совместные программы в различных сферах способствуют развитию и углублению связей между государствами-членами МОФ.

Никол Пашинян коснулся вынужденного переселения более 100 тысяч армян из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки и сложившейся гуманитарной ситуации, а также предпринятых для преодоления существующих проблем шагов, в том числе ожидаемой поддержки со стороны международного сообщества.

Луиза Мушикивабо отметила, что прибыла в Армению, чтобы выразить свою солидарность с армянским народом в условиях вынужденного переселения армян Нагорного Карабаха.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с происходящими в регионе процессами, а также с сотрудничеством между Арменией и Международной организацией Франкофонии.