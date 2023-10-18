Среда, 18 Октября 2023 20:56

АрмИнфо. Более 80 тыс арцахцев получили единовременную помощь в размере 100 тыс драмов на неотложные нужды, заявила пресс- секретарь премьера РА Назели Багдасарян 18 октября на брифинге.

По ее словам, в настоящее время в медицинских центрах Армении лечение получают 180 пациентов. 32 из них находятся в тяжелом состоянии, 9 - в крайне тяжелом. За последнюю неделю 75 пациентов уже выписались из медцентров, однако они продолжают оставаться под наблюдением медиков. В амбулатории или поликлиники обратились 35 550 вынужденных переселенцев. Они были приписаны к тому или иному первичному медучреждению. Их обслуживание осуществляется в рамках госзаказа.

Как сообщила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, на сегодняшний день в образовательных учреждениях Армении обучаются 14 848 детей из Нагорного Карабаха. Больше всего новых учеников в Ереване - 4675, в Сюнике - 581, в Вайоц Дзоре - 322, в Гегаркунике - 712, в Арарате - 2068, В Котайке - 2514 в Арагацотне - 707, в Армавире - 1290, в Шираке - 631, в Лори - 883, в Тавуше - 465.

Министр напомнила, что уже запущена площадка kadrer.emis.am, на которой доступна вся информация о вакантных местах в образовательной системе. На момент запуска платформы было 1422 вакансии, на данный момент остается 1341, что означает - 81 педагог из переехавших из Нагорного Карабаха порядка 1,5 тыс. учителей, трудоустроился.

Отметим, что согласно данным правительства РА, из Нагорного Карабаха в Армению на данный момент въехали 100 632 насильственно перемещенных граждан. Как анонсировалось ранее, помимо единовременной помощи в 100 тыс драмов, Ранее анонсировалось, что с 1 октября на покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынуждено перемещенной из Нагорного Карабаха, будет выделено по 40 тысяч драмов (около 100 долларов) в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов - на оплату коммунальных услуг. Программа охватит всех перемещенных граждан, вне зависимости от возраста, за исключением находящихся в спеццентрах, и тех, кто не находятся на территории Армении. При этом владельцы недвижимости в Армении будут получать 10 тыс. драмов на выплату коммунальных услуг. Общие расходы на программу составят 27 млрд. драмов.